На Харьковщине потушили крупный пожар, который охватил сразу три здания

Фото: ГСЧС

В городе Изюм Харьковской области возник пожар на территории частного дома, который перекинулся на два соседних домовладения. По предварительным данным спасателей, причиной пожара стал поджог

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС области.

Так, на момент прибытия пожарных горели: жилой дом, летняя кухня, гараж, автомобиль "ЗАЗ”, а также большое количество дров. Общая площадь пожара составляла около 300 кв. м.

Кроме того, огонь перекинулся на два соседних домовладения. С одной стороны уже начали гореть крыши соседской летней кухни и хозяйственной постройки на площади 40 кв. м, с другой - горел деревянный забор и начала подгорать крыша жилого дома", - говорится в сообщении.

Чтобы ликвидировать данный пожар и защитить соседское имущество, пожарные применили 4 пожарных ствола. Почти до 21:42 продолжались работы, чтобы пролить и потушить все очаги горения.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало занесение открытого источника огня посторонним лицом. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Харькове горела многоэтажка. Жильцов дома пришлось эвакуировать.