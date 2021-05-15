На Прикарпатье горела больница

В результате пожара никто не пострадал

В результате пожара никто не пострадал

Фото: ГСЧС

В Ивано-Франковской области, в поселке городского типа Лисец, произошел пожар в больнице.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение местных спасателей.

Пожар произошел около 14:00 на улице Радчанськой. Возникло возгорание потолка в ординаторской на втором этаже.

"Благодаря оперативности спасателей удалось предотвратить распространение огня и в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. Пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Напомним ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.