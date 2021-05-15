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15 мая 2021, 18:52 92

На Прикарпатье горела больница

15 мая 2021, 18:52 92
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В результате пожара никто не пострадал
В результате пожара никто не пострадал
Фото: ГСЧС
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В Ивано-Франковской области, в поселке городского типа Лисец, произошел пожар в больнице.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение местных спасателей.

Пожар произошел около 14:00 на улице Радчанськой. Возникло возгорание потолка в ординаторской на втором этаже.

"Благодаря оперативности спасателей удалось предотвратить распространение огня и в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание. Пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Напомним ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Украина пожар спасатели Ивано-Франковская область больница

 
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