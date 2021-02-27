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В городской больнице Черновцов произошел взрыв: есть погибшие
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27 февраля 2021, 14:35 105

В городской больнице Черновцов произошел взрыв: есть погибшие

27 февраля 2021, 14:35 105
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Причины взрыва устанавливают специалисты
Причины взрыва устанавливают специалисты
Фото: acc.cv.ua
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В Черновцах в городской больнице №1 на 2 этаже пятиэтажного здания, где лечат больных коронавирусной болезнью прогремел взрыв - есть пострадавшие.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию заместителя главы Черновицкой ОГА Натальи Гусак в Facebook.

В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие. Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", - сообщила она.

По предварительной информации ГСЧС в больнице случился пожар на 30 кв. м. Всех эвакуировали из помещения. В результате взрыва один человек погиб.

27 февраля в 13:15 в пгт. Черновцы по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2 этаже пятиэтажного здания Городской клинической больницы № 1 произошло возгорание кислородной трубы (хлопок). Вследствие данного события погиб 1 и пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.

В 13:30 пожар был ликвидирован. К тушению привлекалось 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Напомним, 20 февраля в Черкассах во время пожара спасли восемь человек, двоих госпитализировали.

коронавирус пожар взрыв ГСЧС Черновецкая ОДА пациенты

 
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