Суд изменил меру пресечения ветерану АТО, который убил нападающего на свой дом
Тернопольский апелляционный суд смягчил меру пресечения ветерану АТО, который защищая свой дом от нападения, случайно убил одного из агрессивных мужчин.
Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.
17 мая 2021 года коллегия судей Тернопольского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемого Андрея Пекельного на постановление следственного судьи Теребовлянского районного суда от 3 мая 2021 года по избранной меры пресечения - круглосуточного домашнего ареста в 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.
Ветеран подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ст. 118 УК Украины).
Его адвокат заявил в суде, что подозреваемый 24-летний ветеран опекает маму и брата, которые имеют инвалидность.
Адвокат просил не применять к Андрею Пекельному меры пресечения.
Суд назначил ветерану ночной домашний арест - с 22:00 до 7:00. Также ветеран должен сдать свой загранпаспорт.
Напомним, на Тернопольщине шестеро неизвестных ворвались в дом и напали на воина АТО. Защищая себя и мать он смертельно ранил одного из злоумышленников.
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