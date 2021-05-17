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17 мая 2021, 15:22 51

Суд изменил меру пресечения ветерану АТО, который убил нападающего на свой дом

17 мая 2021, 15:22 51
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Фото: tea.court.gov.ua
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Тернопольский апелляционный суд смягчил меру пресечения ветерану АТО, который защищая свой дом от нападения, случайно убил одного из агрессивных мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает RegioNews.


17 мая 2021 года коллегия судей Тернопольского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемого Андрея Пекельного на постановление следственного судьи Теребовлянского районного суда от 3 мая 2021 года по избранной меры пресечения - круглосуточного домашнего ареста в 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Ветеран подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ст. 118 УК Украины).

Его адвокат заявил в суде, что подозреваемый 24-летний ветеран опекает маму и брата, которые имеют инвалидность.

Адвокат просил не применять к Андрею Пекельному меры пресечения.

Суд назначил ветерану ночной домашний арест - с 22:00 до 7:00. Также ветеран должен сдать свой загранпаспорт.

Напомним, на Тернопольщине шестеро неизвестных ворвались в дом и напали на воина АТО. Защищая себя и мать он смертельно ранил одного из злоумышленников.

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