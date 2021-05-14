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Боевики на Донбассе осуществили 4 нарушения режима тишины – штаб ООС
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14 мая 2021, 17:56 57

Боевики на Донбассе осуществили 4 нарушения режима тишины – штаб ООС

14 мая 2021, 17:56 57
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Оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских войск
Фото: из открытых источников
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С начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Водяного наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Светлодарска противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. В районе Старогнатовки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Новотошковское - еще и из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинформировали представителей ОБСЕ.

Также в течение суток саперы разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 258 взрывоопасных предметов.

Напомним, 13 мая в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

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