Боевики на Донбассе осуществили 4 нарушения режима тишины – штаб ООС
С начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Вблизи Водяного наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Неподалеку Светлодарска противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. В районе Старогнатовки враг вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Новотошковское - еще и из крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.
На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации проинформировали представителей ОБСЕ.
Также в течение суток саперы разминировали более 8 гектаров территории и передали на уничтожение 258 взрывоопасных предметов.
Напомним, 13 мая в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.