Стало известно, когда КСУ рассмотрит назначение Шкарлета

Шкарлета назначили министром образования еще 17 декабря прошлого года

Шкарлета назначили министром образования еще 17 декабря прошлого года

Фото: МОН

Большая палата Конституционного суда на этой неделе намерена рассмотреть вопрос об открытии конституционного производства по делу о конституционности постановления Верховной Рады о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Об этом заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Ольга Совгиря написала в Тelegram, пишет RegioNews.

"Большая палата КС планирует рассмотреть вопрос об открытии конституционного производства по делу о конституционности постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С. М. министром образования и науки Украины”, - написала народный депутат.

Она напомнила, что ранее коллегия судей Конституционного суда отказала в открытии производства по этому делу.

Напомним, Верховная Рада 17 декабря 2020 года назначила Шкарлета министром образования и науки. Впоследствии стало известно о "кнопкодавстве" во время голосования за чиновника. В марте ГБР начало расследование по делу "кнопкодавства за Шкарлета".