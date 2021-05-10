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10 мая 2021, 15:41 272

На Донбассе задержали разведчика "ДНР": пытался получить информацию об украинских военных

10 мая 2021, 15:41 272
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Задержанный ранее оказывал сопротивление силам АТО/ООС
Задержанный ранее оказывал сопротивление силам АТО/ООС
Фото: СБУ
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Оперативники Службы безопасности Украины задержали вблизи линии разграничения на Донбассе участника незаконной террористической организации "ДНР".

Как передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ, задержанный пытался провести рекогносцировку местности вдоль линии разграничения.

Исходя из полученной службой информации, задачей мужчины было - получить информацию о расположении, а также силах и средствах украинских военных.

По данным службы, задержанный боевик - уроженец Горловки. В 2016 г. он проходил службу в одном из военных формирований террористической "ДНР". На должностях "старшего разведчика" и "стрелка-помощника гранатометчика" оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Также отмечается, что во время проверки правоохранители обнаружили военный билет т.н. "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии". В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задачи по сбору секретных сведений о боеготовности и обеспечения Вооруженных сил Украины.

ДНР боевики война разведка СБУ

 
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