На Донбассе задержали разведчика "ДНР": пытался получить информацию об украинских военных

Задержанный ранее оказывал сопротивление силам АТО/ООС

Задержанный ранее оказывал сопротивление силам АТО/ООС

Фото: СБУ

Как передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ, задержанный пытался провести рекогносцировку местности вдоль линии разграничения.

Исходя из полученной службой информации, задачей мужчины было - получить информацию о расположении, а также силах и средствах украинских военных.

По данным службы, задержанный боевик - уроженец Горловки. В 2016 г. он проходил службу в одном из военных формирований террористической "ДНР". На должностях "старшего разведчика" и "стрелка-помощника гранатометчика" оказывал вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Также отмечается, что во время проверки правоохранители обнаружили военный билет т.н. "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии". В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что контрразведчики СБУ разоблачили двух украинских граждан, которые были завербованы ФСБ РФ. Они выполняли задачи по сбору секретных сведений о боеготовности и обеспечения Вооруженных сил Украины.