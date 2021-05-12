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12 мая 2021, 17:37 24

Денисова рассказала, сколько жителей Донбасса имеют российские паспорта

12 мая 2021, 17:37 24
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Оккупанты заставляют украинцев в ОРДЛО брать российские паспорта
Оккупанты заставляют украинцев в ОРДЛО брать российские паспорта
Фото из открытых источников
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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, сколько людей, которые проживают в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, имеют российские паспорта.

Как пишет RegioNews, об этом она сообщила в Facebook.

По словам омбудсмена, оккупанты заставляют украинцев в ОРДЛО брать российские паспорта, угрожая увольнением с работы и проблемами с дальнейшим трудоустройством.

"Сейчас паспорта там получили почти 600 тысяч украинских граждан - это чиновники "органов местной власти", учителя, врачи. Действуют по принципу — если ты не получаешь паспорт — ты не работаешь", — рассказала Денисова.

Провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном, во время...

Posted by Людмила Денисова on Wednesday, May 12, 2021

Напомним, ранее в Офисе генпрокурора пообещали, что Украина не будет преследовать крымчан и жителей ОРДЛО из-за российских паспортов.

ОРДЛО паспорт Россия Украина оккупанты

 
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