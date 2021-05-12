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12 мая 2021, 14:56 279

На Донбассе из-за агрессии РФ погибли 34 ребенка, еще 18 - получили инвалидность

12 мая 2021, 14:56 279
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Всего на линии соприкосновения проживают примерно 37 тысяч детей
Всего на линии соприкосновения проживают примерно 37 тысяч детей
Фото: из открытых источников
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С начала боевых действий на востоке Украины из-за агрессии оккупантов пострадали почти 100 детей. Погибли 34 ребенка, а 18 детей получили инвалидность.

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью "Цензор.нет".

В Луганской и Донецкой областях на данный момент установлена гибель 34 детей, раненых - почти 100. Инвалидность получили 18", - уточнил он.

Как отметил заместитель генпрокурора, дети войны - это очень трагическая и болезненная проблема. "По официальным данным, более 33 тысяч детей имеют статус пострадавших. Кстати, знаете, что сейчас дает статус пострадавшего? Бесплатное питание в школе", - подчеркнул Мамедов.

По информации заместителя генпрокурора, на линии соприкосновения проживают примерно 37 тысяч детей.

Уже сейчас нужно думать, как они будут интегрированы в мирную жизнь. Ответы на эти вопросы мог бы дать инструмент переходного правосудия, проект концепции которого находится на рассмотрении в Офисе Президента", - подытожил он.

Напомним, с начала действия 27 июля 2020 года обновленного режима прекращения огня на востоке Украины в результате обстрелов со стороны российских оккупационных сил погибли 34 украинских бойца, еще более 100 воинов получили ранения.

Офис генпрокурора Донбасс война боевики дети

 
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