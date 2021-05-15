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15 мая 2021, 16:41 239

Ляшко сделал заявление относительно своего назначения на должность главы Минздрава

15 мая 2021, 16:41 239
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Он считает, что это некорректно комментировать
Он считает, что это некорректно комментировать
Фото: Минздрав
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українською мовою

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко отреагировал на информацию о возможности его назначения главой Минздрава.

Как рассказал он журналистам, нужно дождаться решения парламента, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Ляшко отметил, что по состоянию на сегодня, в Минздраве есть министр и команда заместителей.

"Изменения в министерстве происходят только после того, как Верховная Рада проведет определенные голосования. Я на должности заместителя уже при третьем министре, и каждый раз при таких перестановках что-то подобное кому-то предлагают и обсуждают", - сказал он.

Ляшко добавил, что с его стороны сейчас некорректно коммуницировать этот вопрос.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуги народа" обсудят отставку главы Минздрава Максима Степанова 17 мая.

Украина политика Минздрав Виктор Ляшко Максим Степанов

 
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