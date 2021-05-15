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15 мая 2021, 18:20 4

В Минздраве сказали, когда начнется COVID-вакцинация педагогов в регионах

15 мая 2021, 18:20 4
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Школы и садики должны самостоятельно подготовить помещение для вакцинации и составить график для работников
Рixabay
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В Украине после 24 мая начнут развозить в регионы вакцину Pfizer и прививать ею всех работников образования.

Об этом сообщил заместитель главы Минздрава - главный санврач Виктор Ляшко на встрече с журналистами, пишет RegioNews со ссылкой на УП.

По его словам, препарат будет поступать четырьмя поставками с 18 мая - сначала его поставят на Национальный склад, после чего развезут в регионы.

Ляшко отметил, что для того, чтобы получить прививку, работник учреждения образования должен сообщить о своем желании вакцинироваться от COVID-19 руководителю учебного заведения, который составляет списки.

"Если список на вакцинацию уже составлен, руководитель образовательного учреждения должен сообщить региональному координатору об изменениях в количестве вакцин, которые заведение хочет получить", - отметил он.

Также санврач отметил, что школа или садик должен самостоятельно подготовить помещение для вакцинации и составить график для сотрудников. После этого в заведение приезжает мобильная бригада и вакцинирует всех, кто записался.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, сколько зафиксировали побочных реакций от COVID-вакцинации.

коронавирус Украина Виктор Ляшко регионы вакцинация

 
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