В Одессе полиция задержала уже шестерых нарушителей порядка на праздничных акциях

Задержанным инкриминируют хулиганство, нарушение правил карантина, изготовление запрещенной символики

Задержанным инкриминируют хулиганство, нарушение правил карантина, изготовление запрещенной символики

Фото: Нацполиция Украины

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Пять нарушителей общественного порядка задержали правоохранители на Аллее Славы в парке Шевченко, еще одного – на мемориале 412 береговой батареи.

В полиции сообщили, что только один протокол составлен за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты. Двое правонарушителей проявляли злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, еще двое были задержаны за мелкое хулиганство. Шестой задержанный нарушал правила карантина.

Напомним, в Одессе пророссийские "активисты Куликова поля" устроили стычку с полицией. Правоохранители задержали одного из участников акции, который во время возложения цветов на Аллее славы начал выкрикивать "Одесса - русский город".