В Одессе полиция задержала уже шестерых нарушителей порядка на праздничных акциях
Полиция Одессы задержала шестерых нарушителей общественного порядка на праздничных мероприятиях к 9 Мая.
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Одесской области.
Пять нарушителей общественного порядка задержали правоохранители на Аллее Славы в парке Шевченко, еще одного – на мемориале 412 береговой батареи.
В полиции сообщили, что только один протокол составлен за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты. Двое правонарушителей проявляли злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, еще двое были задержаны за мелкое хулиганство. Шестой задержанный нарушал правила карантина.
Напомним, в Одессе пророссийские "активисты Куликова поля" устроили стычку с полицией. Правоохранители задержали одного из участников акции, который во время возложения цветов на Аллее славы начал выкрикивать "Одесса - русский город".