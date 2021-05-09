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09 мая 2021, 17:15 549

В Одессе полиция задержала уже шестерых нарушителей порядка на праздничных акциях

09 мая 2021, 17:15 549
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Задержанным инкриминируют хулиганство, нарушение правил карантина, изготовление запрещенной символики
Фото: Нацполиция Украины
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Полиция Одессы задержала шестерых нарушителей общественного порядка на праздничных мероприятиях к 9 Мая.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Пять нарушителей общественного порядка задержали правоохранители на Аллее Славы в парке Шевченко, еще одного – на мемориале 412 береговой батареи.

В полиции сообщили, что только один протокол составлен за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты. Двое правонарушителей проявляли злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, еще двое были задержаны за мелкое хулиганство. Шестой задержанный нарушал правила карантина.

Напомним, в Одессе пророссийские "активисты Куликова поля" устроили стычку с полицией. Правоохранители задержали одного из участников акции, который во время возложения цветов на Аллее славы начал выкрикивать "Одесса - русский город".

Одесса 9 мая праздник задержание полиция нарушения

В Одессе полиция задержала уже шестерых нарушителей порядка на праздничных акциях
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