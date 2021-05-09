В Киеве к памятнику Ватутину принесли мясной букет

Полиция ищет организатора провокации

Полиция ищет организатора провокации

Фото: APnews

В Киеве во время возложения цветов у памятника Ватутину кто-то принес к монументу мясной букет.

Об этом сообщает Telegram-канал "APnews", передает RegioNews.



Присутствующих такая выходка возмутила и начался скандал.



На данный момент "букет" убрали, а полиция составляет административный протокол. Виновного ищут, потому что никто не видел, кто с этим букетом пришел.

Напомним, к Вечному огню в Киеве пришли сторонники коммунистов во главе с бывшим председателем запрещенной в Украине КПУ Петром Симоненко, а представители партии "ОПЗЖ" после возложения цветов пошли на "марш антифашистов".