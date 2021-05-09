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09 мая 2021, 17:01 22

В Киеве к памятнику Ватутину принесли мясной букет

09 мая 2021, 17:01 22
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Полиция ищет организатора провокации
Полиция ищет организатора провокации
Фото: APnews
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українською мовою

В Киеве во время возложения цветов у памятника Ватутину кто-то принес к монументу мясной букет.

Об этом сообщает Telegram-канал "APnews", передает RegioNews.

Присутствующих такая выходка возмутила и начался скандал.

На данный момент "букет" убрали, а полиция составляет административный протокол. Виновного ищут, потому что никто не видел, кто с этим букетом пришел.

Напомним, к Вечному огню в Киеве пришли сторонники коммунистов во главе с бывшим председателем запрещенной в Украине КПУ Петром Симоненко, а представители партии "ОПЗЖ" после возложения цветов пошли на "марш антифашистов".

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