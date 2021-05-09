В Киеве к памятнику Ватутину принесли мясной букет
Полиция ищет организатора провокации
Полиция ищет организатора провокации
В Киеве во время возложения цветов у памятника Ватутину кто-то принес к монументу мясной букет.
Об этом сообщает Telegram-канал "APnews", передает RegioNews.
Присутствующих такая выходка возмутила и начался скандал.
На данный момент "букет" убрали, а полиция составляет административный протокол. Виновного ищут, потому что никто не видел, кто с этим букетом пришел.
Напомним, к Вечному огню в Киеве пришли сторонники коммунистов во главе с бывшим председателем запрещенной в Украине КПУ Петром Симоненко, а представители партии "ОПЗЖ" после возложения цветов пошли на "марш антифашистов".
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