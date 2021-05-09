В Украине празднуют День матери

Этот день отмечают в 85 странах мира каждое второе воскресенье мая, поздравляя мам и беременных женщин

Этот день отмечают в 85 странах мира каждое второе воскресенье мая, поздравляя мам и беременных женщин

Фото из открытых источников

Согласно указу Президента от 10 мая 1999 года День матери отмечается в Украине ежегодно во второе воскресенье мая.

Об этом пишет RegioNews.

Согласно указу Президента от 10 мая 1999 года День матери отмечается в Украине ежегодно во второе воскресенье мая.

Праздник матери возник в США. Сначала это была идея пацифистов – отмечать его как день единства матерей в борьбе за мир. Но подобная концепция не имела широкой поддержки ни в США, ни в других странах. В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии в память о своей матери выступила с инициативой чествования матерей. Первым признал День Матери официальным праздником штат Вирджиния в 1910 году. А в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

После завершения Первой мировой войны День матери начали отмечать и в некоторых европейских странах.

Сейчас День матери отмечается в 85 странах мира. Украинцы тоже присоединились к его празднованию, и произошло это в 1928 году, правда, не в Украине, а в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады. В следующем году праздник отмечался уже и во Львове. Инициативу канадских женщин поддержала главный редактор еженедельника "Жіноча доля" Елена Киселевская. В 1929 году "Союз украинок" инициировал внедрение этого праздника на Тернопольщине. Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" организовывали концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галиции.

С установлением советской власти на западноукраинских землях праздник был запрещен. Только с 1990 года благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, праздник матери вернулся в Украину.

Напомним, 9 мая в Украине также отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, памятные мероприятия запланированы по всей Украине.