День Победы над нацизмом заменил "советский" праздник Дня Победы

День Победы над нацизмом заменил "советский" праздник Дня Победы

Фото из открытых источников

9 мая в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, целью которого является переосмысление событий Второй мировой войны, разрушение советских исторических мифов, честный диалог вокруг сложных страниц прошлого.

Об этом пишет RegioNews.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен в соответствии с Законом "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне уже несколько лет подряд является цветок красного мака - общепринятый в мире символ празднования памятных дней.

Справка: Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу. В этот день немецкая авиация бомбила Львов и другие города. С 17 сентября участником Второй мировой войны на стороне Германии стал Советский Союз. Советская армия перешла границу Польской Республики и начала боевые действия против польской армии. В соответствии с тайным соглашением с Третьим Рейхом, СССР оккупировал восточные воеводства Польской Республики (земли Западной Украины и Западной Беларуси).

Украина, не только среди бывших советских республик, но и из всех стран мира, понесла наибольшие потери за годы той войны. По разным оценкам, в Украине погибло от 8 млн до 10 млн человек, из них гражданского населения - около 5 млн, 2,2 млн было вывезено на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли жилье. В полные руины было превращено более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тыс. сел.

Выходцы из Украины внесли значительный вклад в победу над нацизмом. На стороне Объединенных Наций они воевали в составе армий Великобритании и Канады - 45 тыс. человек, Польши - 120 тыс., СССР - около 6 млн, США - 80 тыс. и Франции - 6 тыс., а также в самой Украине в рядах УПА находилось до 100 тыс. человек.

Напомним, вчера, 8 мая в Украине отмечали День памяти и примирения, который посвящен памяти всех жертв Второй мировой войны.