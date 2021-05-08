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Обострение в зоне ООС: боевики снова стреляли из запрещенного оружия
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08 мая 2021, 09:59 186

Обострение в зоне ООС: боевики снова стреляли из запрещенного оружия

08 мая 2021, 09:59 186
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Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 7 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 случаев нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Враг трижды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. В районе населенного пункта Шумы противник вел огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 120 калибра, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов в направлении населенных пунктов Верхнеторецкое и Невельское, а в районе Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новгородского оккупанты совершили обстрел из минометов 120 калибра.

Недалеко от населенного пункта Новотошковское боевики стреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а в районе Водяного - еще и с подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Южное оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - рассказали в штабе сил ООС.

Там отмечают, что по состоянию на 7 часов утра 8 мая было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Южное боевики стреляли из артиллерийских установок 122 калибра и минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки оккупанты открывали огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. Потерь среди военных Вооруженных Сил нет.

Напомним, сутками ранее в зоне ООС зафиксировали семь нарушений режима "тишины" оккупантами.

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