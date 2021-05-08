В Сумской области разоблачили масштабную схему хищения леса
Работники полиции пресекли схему хищения древесины одного из лесхозов Сумщины.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области, передает RegioNews.
По данным следствия, чиновники государственного предприятия "Глуховский Агролесхоз" под видом внутренних перевозок незаконно переправляли лесную продукцию на частную пилораму.
По предварительным оценкам, незаконная вырубка леса нанесла государству ущерб на сумму 500 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Правоохранители уже возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что на Буковине экс-директора природного парка и его родственников подозревают в хищении на 100 млн грн