В Киеве двое братьев продавали на рынке данные 32 млн украинцев

Они получали информацию от работников банков и государственных органов

Они получали информацию от работников банков и государственных органов

Фото: Facebook

Работники правоохранительных органов задержали в Киеве двух братьев, которые продавали конфиденциальную информацию из баз данных относительно 32 млн граждан.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, двое родных братьев в начале 2021 года сговорились с работниками банков и государственных органов и получали от них информацию о более чем 32 миллионов граждан Украины из разных баз данных.

Эту информацию они продавали под видом компьютерных игр заинтересованным лицам, работая на одном из столичных рынков.

В ходе обысков по месту работы и проживания братьев правоохранители изъяли ноутбуки, 5 жестких дисков, 10 флэш-накопителей, 8 карт памяти, телефоны и более 50 оптических дисков", - говорится в сообщении.

Одному из злоумышленников уже присудили домашний арест, решается вопрос об избрании меры пресечения другом фигуранту уголовного дела. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к преступлению.

Напомним, Минздрав удалил данные публичных лиц, которые записались на COVID-вакцинацию.