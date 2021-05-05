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05 мая 2021, 17:47 11

Минздрав удалил данные публичных лиц, которые записались на COVID-вакцинацию

05 мая 2021, 17:47 11
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Ранее в Украине отменили вакцинацию вне очереди остаточными дозами вакцины
Ранее в Украине отменили вакцинацию вне очереди остаточными дозами вакцины
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения уничтожило данные публичных лиц, которые ждали получения прививки от COVID-19 вне очереди.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что вакцинация публичных лиц вне очереди остаточными дозами была отменена приказом № 745 от 16 апреля 2021 года. Тогда были внесены изменения в национальный план вакцинации.

Руководствуясь законом "О защите персональных данных", департаменты здравоохранения областей и Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те передали при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 остаточными дозами", - говорится в сообщении.

В Минздраве утверждают, что теперь остаточными дозами вакцины можно прививать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.

По информации СМИ, люди, которые записались на вакцинацию остаточными дозами, начали получать СМС-сообщения о том, что их персональные данные уничтожены.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине начнут массово прививать от Covid-19.

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