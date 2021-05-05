Минздрав удалил данные публичных лиц, которые записались на COVID-вакцинацию
Министерство здравоохранения уничтожило данные публичных лиц, которые ждали получения прививки от COVID-19 вне очереди.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
В ведомстве рассказали, что вакцинация публичных лиц вне очереди остаточными дозами была отменена приказом № 745 от 16 апреля 2021 года. Тогда были внесены изменения в национальный план вакцинации.
Руководствуясь законом "О защите персональных данных", департаменты здравоохранения областей и Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те передали при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 остаточными дозами", - говорится в сообщении.
В Минздраве утверждают, что теперь остаточными дозами вакцины можно прививать только лиц, определенных в первом и втором этапах вакцинации.
По информации СМИ, люди, которые записались на вакцинацию остаточными дозами, начали получать СМС-сообщения о том, что их персональные данные уничтожены.
Напомним, ранее стало известно, когда в Украине начнут массово прививать от Covid-19.