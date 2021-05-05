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05 мая 2021, 14:56 937

Пограничники нашли парашюты возле границы с РФ на Луганщине

05 мая 2021, 14:56 937
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По данному факту уже возбудили уголовное дело
По данному факту уже возбудили уголовное дело
Фото: Facebook
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В Луганской области недалеко от государственной границы с Российской Федерацией украинские пограничники обнаружили сумки с четырьмя парашютами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает RegioNews.

Известно, что во время патрулирования пограничники заметили четырех человек, трое из них двигались неподалеку от границы на территории России, еще один находился на территории Украины.

На указанное направление сразу выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы. В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы", - говорится в сообщении.

В сумках правоохранители обнаружили четыре парашюта, их передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Правоохранительными органами начато досудебное расследование по ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", в рамках которого проводятся неотложные следственные действия", - рассказали в МВД.

Напомним, ранее СБУ предупредила о диверсиях в Украине на Пасху.

граница пограничники нарушение Диверсия уголовное дело

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