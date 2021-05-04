В ООС за сутки девять обстрелов, боевики снова били из запрещенного оружия

Вследствие враждебных провокаций украинские военнослужащие не пострадали

Вследствие враждебных провокаций украинские военнослужащие не пострадали

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 3 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В частности, неподалеку Водяного и Талаковки противник дважды открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи поселков Широкино и Лебединское российские оккупанты совершили обстрелы из минометов калибра 82 мм.

А в районе населенного пункта Пески они вели огонь в сторону наших позиций из стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет. На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ", - рассказали в штабе ООС.

Сегодня, 4 мая по состоянию на 7 часов утра на фронте зафиксирован один обстрел недалеко от Авдеевки. Там враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

Напомним, боевики продолжают обстрел позиций ООС, за минувшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима "тишины".