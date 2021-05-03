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03 мая 2021, 12:06 18

Карантин в Украине: "красными" остаются семь областей

03 мая 2021, 12:06 18
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Больше всего регионов находятся в "желтой" зоне 
Больше всего регионов находятся в "желтой" зоне 
Фото: из открытых источников
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Согласно последним данным, в "красной" зоне карантина остаются семь областей. Киевская и Николаевская области перешли к "желтому" уровню эпидопасности.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте Минздрава.

Кроме того, в "желтой зоне" находятся Киев, Киевская, Винницкая, Закарпатская, Херсонская, Львовская, Николаевская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. В этой зоне действуют самые мягкие карантинные ограничения - маски в общественных местах, работа ресторанов с 07:00 до 24:00, социальная дистанция в магазинах.

В "оранжевой зоне" остаются Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

В "красной зоне" Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко рассказал, что с 1 мая в "красной" зоне карантина может остаться 7 областей.

вирус карантин Минздрав пандемия красная зона зона

 
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