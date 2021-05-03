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В Украине на Пасху обнаружили более 2700 COVID-больных
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03 мая 2021, 10:41 6

В Украине на Пасху обнаружили более 2700 COVID-больных

03 мая 2021, 10:41 6
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Выздоровели на праздник 5550 человек
Выздоровели на праздник 5550 человек
Фото: из открытых источников
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В Украине за 2 мая COVID-19 диагностировали у 2758 человек, зафиксировано 154 летальных исхода, 5550 пациентов выздоровели. Всего за сутки сделали 16 023 тестирований на коронавирус.

Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

2 758 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 апреля. В частности, заболели 116 детей и 23 медработника”, - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки - 16 023 (в том числе методом ПЦР - 9298, методом ИФА - 1260, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5465).

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.

За все время пандемии в Украине

  • заболело - 2 085 938 человек;
  • выздоровели - 1 681 815 человек;
  • летальных случаев - 44 750;
  • проведения ПЦР-тестов - 9 487 141.

Напомним, за 1 мая в Украине выявлено 5094 новых случая заражения коронавирусом.

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