Больных COVID-19 в Украине вдвое больше, чем по официальной статистике - опрос

Коронавирусом могло переболеть уже более 4,4 миллиона украинцев

Коронавирусом могло переболеть уже более 4,4 миллиона украинцев

Фото: из открытых источников

Как свидетельствуют данные всеукраинского опроса КМИС, на COVID-19 в Украине переболели как минимум в два раза больше людей, чем указано в официальной статистике.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии, проведенного 13-15 апреля.

В частности, отмечается, что на вопрос "Вы уже переболели или сейчас болеете COVID 19? Почему Вы считаете, что это именно COVID 19 - делали тесты или только по симптомам?", 65% опрошенных ответили, что не болели, 29% - что болели. Из тех, кто болел 17% делали тест, 12% - испытывали симптомы.

Если взять в расчет только тех, кто делал тесты, учесть погрешность и взять нижнюю границу, то среди взрослого населения (18 лет и старше) переболело 4,4 млн человек. Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике", - сообщил гендиректор центра Владимир Паниотто.

По его словам, если принять во внимание, что в 2 млн. официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет, а также, что часть тех, кто считает, что у них был COVID, но не делали тесты, тоже могли быть правыми, то больных у нас может быть и в три раза больше, чем по официальной статистике.

Кроме того, на вопрос "Готовы ли Вы лично сделать прививки в ближайшие несколько месяцев?", 43% ответили, что готовы, 53% - не готовы. По сравнению с мартом, отношение к вакцинации улучшилось: количество готовых вакцинироваться увеличилась на 10 процентных пунктов (с 33% до 43%), а не готовых – уменьшилась на 9 процентных пунктов (с 62% до 52%).

На вопрос "Почему Вы не готовы вакцинироваться?" большинство ответили, что вакцины еще недостаточно проверены (40%); второй по популярности ответ – недоверие вакцинам, которые есть сейчас в Украине (33%). 20% опрошенных считают, что "Последствия от вакцины могут быть хуже, чем от COVID"; 17% не доверяют любой вакцинации.

Опрос проводился 13-15 апреля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошен 2001 респондент, проживающие во всех регионах Украины (кроме АР Крым и территорий ОРДЛО). Выборка репрезентативна для взрослого населения. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Ранее сообщалось, что более чем половина украинцев не планируют делать прививки от COVID-19.