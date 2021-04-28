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28 апреля 2021, 15:57 437

Террористы на Луганщине планировали распылить хлор в подразделении ВСУ

28 апреля 2021, 15:57 437
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Организатор преступной группы задержан
Организатор преступной группы задержан
Фото Специализированной прокуратуры Объединённых сил
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В Луганской области разоблачена террористическая группа, которая планировала распылить хлор в месте дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Офис генпрокурора.

Участники террористической группы готовили совершение преступления на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение ВСУ. В частности они планировали распылить хлор в помещениях, где находятся военнослужащие с целью причинения вреда их жизни и здоровью, - говорится в сообщении

По результатам проведенных следственных действий преступление удалось предотвратить.

У двух участников группы изъяты средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого "министерства госбезопасности ЛНР" информации по оборонной сфере. Данные о расположении оборонных объектов, позиции ВСУ и передислокацию военной техники они получали, в том числе от военнослужащего ВСУ.

Организатор группы задержан. Решается вопрос об уведомлении о подозрении всем участникам группы и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Противоправная деятельность террористической группы, которая действовала на территории Луганской области, разоблачена под процессуальнымо руководством Луганской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, вчера подрыв автомобиля на Луганщине квалифицирован как теракт. По факту подрыва начато уголовное производство.

Офис генпрокурора террористы ВСУ преступление ЛНР

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