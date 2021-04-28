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28 апреля 2021, 17:25 100

Неизвестные хакеры взломали сайты территориальных администраций Киевщины

28 апреля 2021, 17:25 100
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Размещенная хакерами информация не соответствует действительности, утверждают в КОГА
Размещенная хакерами информация не соответствует действительности, утверждают в КОГА
Фото: из открытых источников
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В нескольких районных и территориальных администрациях Киевской области неизвестные злоумышленники взломали веб-сайты: они разместили на них ложную информацию.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Так, сообщается, что речь идет о распоряжении главы ОГА, в котором указано, что всем учреждениям общего среднего образования необходимо подать в Департамент образования и науки областной администрации списки школьников 15 лет и старше до 30 апреля 2021 г. также говорится, что необходимо обеспечить прохождение учащимися медкомиссии до 6 мая.

Официально объявляем, что распоряжение с таким содержанием Василий Володин (глава Киевской ОГА - ред.) не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности", - указано в сообщении.

Напомним, в СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины.

хакеры соцсети ОГА Киевская область комиссия

 
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