Неизвестные хакеры взломали сайты территориальных администраций Киевщины
В нескольких районных и территориальных администрациях Киевской области неизвестные злоумышленники взломали веб-сайты: они разместили на них ложную информацию.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.
Так, сообщается, что речь идет о распоряжении главы ОГА, в котором указано, что всем учреждениям общего среднего образования необходимо подать в Департамент образования и науки областной администрации списки школьников 15 лет и старше до 30 апреля 2021 г. также говорится, что необходимо обеспечить прохождение учащимися медкомиссии до 6 мая.
Официально объявляем, что распоряжение с таким содержанием Василий Володин (глава Киевской ОГА - ред.) не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности", - указано в сообщении.
Напомним, в СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины.