Неизвестные хакеры взломали сайты территориальных администраций Киевщины

Размещенная хакерами информация не соответствует действительности, утверждают в КОГА

Размещенная хакерами информация не соответствует действительности, утверждают в КОГА

Фото: из открытых источников

В нескольких районных и территориальных администрациях Киевской области неизвестные злоумышленники взломали веб-сайты: они разместили на них ложную информацию.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Так, сообщается, что речь идет о распоряжении главы ОГА, в котором указано, что всем учреждениям общего среднего образования необходимо подать в Департамент образования и науки областной администрации списки школьников 15 лет и старше до 30 апреля 2021 г. также говорится, что необходимо обеспечить прохождение учащимися медкомиссии до 6 мая.

Официально объявляем, что распоряжение с таким содержанием Василий Володин (глава Киевской ОГА - ред.) не подписывал, поэтому информация не соответствует действительности", - указано в сообщении.

Напомним, в СБУ блокировали масштабную хакерскую атаку спецслужб РФ на госорганы Украины.