Терехов создал в горсовете условия для земельной коррупции и злоупотреблений, - депутат

Один из департаментов горсовета стал "самостоятельным монстром"

Один из департаментов горсовета стал "самостоятельным монстром"

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов нарушил баланс в сфере земельных отношений в городском совете, существовавший во времена Геннадия Кернеса, и сделал Департамент территориального контроля Алексея Калины "самостоятельным монстром".

Об этом в интервью RegioNews заявил депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной "Разом" Игорь Черняк.

По его словам, сфера земельных отношений в горсовете в последнее время "демонстрирует негативную динамику".

"В горсовете Геннадия Кернеса, давайте так называть предыдущую каденцию - была определенная система сдерживания касательно сферы земельных отношений. Было три подразделения – Департамент архитектуры, Департамент по вопросам выделения земли и Департамент территориального контроля. Каждый из них курировал свои вопросы. Впервые баланс нарушили пару лет назад, когда вместо Юридического департамента, который визировал вопросы в земельной сфере, это право получил Департамент территориального контроля Алексея Калины", - заявил Черняк.

Но окончательно, по его словам, баланс нарушил нынешний и.о. мэра Игорь Терехов. "Департамент Калины превратился в абсолютно самостоятельного монстра, который сам готовит проекты решений, сам их визирует, сам устанавливает, что проект решения является законным, сам выходит на место и сопоставляет то, что он подготовил в проекте решения с тем, что есть в действительности, сам представляет проекты решения на депутатских комиссиях".

А самое забавное, что он сам потом и контролирует выполнение решения. Вот и получается, что отсутствие системы сдерживания создает благоприятные условия для увеличения коррупции и для абсолютно необоснованных злоупотреблений служебным положением. Тут корень зла заложен в системе - и это сделал уже горсовет этого созыва", - заявил депутат.