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26 апреля 2021, 10:28 58

Терехов создал в горсовете условия для земельной коррупции и злоупотреблений, - депутат

26 апреля 2021, 10:28 58
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Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов нарушил баланс в сфере земельных отношений в городском совете, существовавший во времена Геннадия Кернеса, и сделал Департамент территориального контроля Алексея Калины "самостоятельным монстром".

Об этом в интервью RegioNews заявил депутат Харьковского горсовета от Блока Светличной "Разом" Игорь Черняк.

По его словам, сфера земельных отношений в горсовете в последнее время "демонстрирует негативную динамику".

"В горсовете Геннадия Кернеса, давайте так называть предыдущую каденцию - была определенная система сдерживания касательно сферы земельных отношений. Было три подразделения – Департамент архитектуры, Департамент по вопросам выделения земли и Департамент территориального контроля. Каждый из них курировал свои вопросы. Впервые баланс нарушили пару лет назад, когда вместо Юридического департамента, который визировал вопросы в земельной сфере, это право получил Департамент территориального контроля Алексея Калины", - заявил Черняк.

Но окончательно, по его словам, баланс нарушил нынешний и.о. мэра Игорь Терехов. "Департамент Калины превратился в абсолютно самостоятельного монстра, который сам готовит проекты решений, сам их визирует, сам устанавливает, что проект решения является законным, сам выходит на место и сопоставляет то, что он подготовил в проекте решения с тем, что есть в действительности, сам представляет проекты решения на депутатских комиссиях".

А самое забавное, что он сам потом и контролирует выполнение решения. Вот и получается, что отсутствие системы сдерживания создает благоприятные условия для увеличения коррупции и для абсолютно необоснованных злоупотреблений служебным положением. Тут корень зла заложен в системе - и это сделал уже горсовет этого созыва", - заявил депутат.

Напомним, на четвертой сессии Харьковского городского совета, как утверждает депутат от "Слуги народа" Алина Мустафаева, была выделена земля для фирм, связанных с главой МВД Арсеном Аваковым и с самим и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым.

контроль Харьков коррупция департамент территория Игорь Терехов

 
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