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20 апреля 2021, 13:25 384

Сгоревшие машины и угрозы: в редакции "Времени Добкина" обвиняют временную городскую власть

20 апреля 2021, 13:25 384
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В ночь на 20 апреля в Харькове провокаторы совершили умышленный поджог двух автомобилей сотрудников печатного издания «Время Добкина». Редакция расценивает данное преступление как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей. 

Об этом идет речь в пресс-релизе редакции издания "Время Добкина", передает RegioNews.

В редакции также сообщили, что кроме поджога автомобилей, провокаторы принесли к подъезду жилого дома похоронные венки, а стену изуродовали надписью с угрозами. Вместе с тем пострадавшие владельцы подожженных машин – сотрудники редакции, занимающиеся административными вопросами и дистрибуцией.

Во "Времени Добкина" уверены, что поджоги машин связаны с систематическими провокациями в адрес издания со стороны политических оппонентов. Злоумышленники неоднократно нападали на волонтеров издания, используя при этом различные методы давления: обливали зеленкой, резали и рвали одежду, угрожали оружием, применяли физическую силу. Инцидент с зеленкой до сих пор расследуется полицией по статье "Хулиганство", – говорится в заявлении редакции.

Кроме того, в печатном издании данные преступные действия расценивают как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.

Мы считаем действия провокаторов, которые не скрывают свою работу на временную городскую власть, циничными и наглыми. И требуем должного внимания со стороны правоохранителей - объективного расследования угроз и поджогов", – отмечают в редакции "Времени Добкина".

По мнению журналистов, все эти преступные действия свидетельствуют о том, что действующая власть готова использовать любые методы и средства, чтобы не допустить своего неизбежного поражения на предстоящих выборах городского головы 31 октября 2021 года.

Напомним, около 3:30 20 апреля в Киевском районе Харькова на двух неохраняемых стоянках сгорели две иномарки. На улице Борткевича, 1, сгорел Subaru, а на улице Дача, 55, – Toyota Corolla. Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, иномарки загорелись с промежутком в 7 минут. В обоих случаях ведется расследование.

Также напомним, в начале апреля в Харькове начали выпускать печатное издание "Время Добкина". При раздаче первого выпуска издания неизвестные в центре города напали на волонтеров, которые раздавали "Время Добкина" и облили их зеленкой.

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