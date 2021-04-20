Сгоревшие машины и угрозы: в редакции "Времени Добкина" обвиняют временную городскую власть

Злоумышленники уже неоднократно нападали на волонтеров издания, используя при этом различные методы давления

Злоумышленники уже неоднократно нападали на волонтеров издания, используя при этом различные методы давления

В ночь на 20 апреля в Харькове провокаторы совершили умышленный поджог двух автомобилей сотрудников печатного издания «Время Добкина». Редакция расценивает данное преступление как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.

Об этом идет речь в пресс-релизе редакции издания "Время Добкина", передает RegioNews.

В редакции также сообщили, что кроме поджога автомобилей, провокаторы принесли к подъезду жилого дома похоронные венки, а стену изуродовали надписью с угрозами. Вместе с тем пострадавшие владельцы подожженных машин – сотрудники редакции, занимающиеся административными вопросами и дистрибуцией.

Во "Времени Добкина" уверены, что поджоги машин связаны с систематическими провокациями в адрес издания со стороны политических оппонентов. Злоумышленники неоднократно нападали на волонтеров издания, используя при этом различные методы давления: обливали зеленкой, резали и рвали одежду, угрожали оружием, применяли физическую силу. Инцидент с зеленкой до сих пор расследуется полицией по статье "Хулиганство", – говорится в заявлении редакции.

Кроме того, в печатном издании данные преступные действия расценивают как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.

Мы считаем действия провокаторов, которые не скрывают свою работу на временную городскую власть, циничными и наглыми. И требуем должного внимания со стороны правоохранителей - объективного расследования угроз и поджогов", – отмечают в редакции "Времени Добкина".

По мнению журналистов, все эти преступные действия свидетельствуют о том, что действующая власть готова использовать любые методы и средства, чтобы не допустить своего неизбежного поражения на предстоящих выборах городского головы 31 октября 2021 года.

Напомним, около 3:30 20 апреля в Киевском районе Харькова на двух неохраняемых стоянках сгорели две иномарки. На улице Борткевича, 1, сгорел Subaru, а на улице Дача, 55, – Toyota Corolla. Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, иномарки загорелись с промежутком в 7 минут. В обоих случаях ведется расследование.

Также напомним, в начале апреля в Харькове начали выпускать печатное издание "Время Добкина". При раздаче первого выпуска издания неизвестные в центре города напали на волонтеров, которые раздавали "Время Добкина" и облили их зеленкой.