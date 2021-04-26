Михаил Добкин: Сегодняшняя харьковская власть напрямую работает с криминалитетом

В городе открыто действуют полукриминальные авторитеты, которых полностью прикрывает городская власть

В городе открыто действуют полукриминальные авторитеты, которых полностью прикрывает городская власть

На сегодняшний момент есть четкая спайка тех людей, которые находятся у власти в городе Харькове, с криминальным миром.

Об этом сказал городской голова Харькова (2006-2010) Михаил Добкин в эфире телеканала "Перший незалежний", передает RegioNews.

По его словам, сегодня в городе открыто действуют полукриминальные авторитеты, и они пользуются тем, что городская власть их полностью прикрывает, дает им свою "крышу", защищает их. При этом, все это происходит при невмешательстве полиции.

Самое плохое что полиция пытается не вмешиваться, и, видя это невмешательство, бандиты получают больше уверенности в своей безнаказанности и уже открыто на улице прессуют людей – обычных волонтеров, которые раздают обычную газету, которая не несет никакой угрозы. Все это делается под видом борьбы с сепаратизмом. И особенно смешно, когда приходят 16-летние хулиганы с растянутыми на коленях спортивными штанами и начинают рассказывать на русском языке за украинские ценности, что они патриоты. Хотя они к патриотическим организациям никакого отношения не имеют", – говорит политик.

Михаил Добкин отметил, что, несмотря на открытые бандитские методы со стороны городской власти при участии представителей криминального мира, он принял решение не отвечать силой на силу: "У меня ситуация такая, что я принял для себя принципиальное решение: я силой на силу отвечать не буду. Иначе ничем не буду отличаться от них. Я найду методы, как с ними бороться, они для меня четкие и понятные".

Политик также считает, что харьковчане, которые очень любят и гордятся своим городом, вынуждены наблюдать за тем, как из-за боязни потерять власть, руководство города творит беспредел.

Такой страх вылететь из временно занимаемых кресел, что в ход уже пошли какие-то откровенно бандитские приемы... К беспределу националистов привыкли, но тут они видят беспредел городской власти, которая в Харькове всегда вызывала уважение, и харьковчане очень гордятся своим городом, харьковчане очень даже хвастаются им", – сказал Добкин.

Кроме того, политик заявил, что не делает чести государству то, что сегодня в Харькове вместе с криминалитетом руководят люди, которые непонятно как попали в высокие руководящие кресла. И ради уничтожения, в том числе и физического, своих оппонентов применят криминальные методы – вплоть до ножей и пистолетов.

Михаил Добкин привел пример, как на волонтеров, которые в Харькове раздавали газету "Время Добкина", было совершено несколько нападений.

Я готов к этому, я готов к такой кампании, я ее не боюсь, я понимаю, что осенью власть в Харькове поменяется. Я наведу порядок, я дам оценку всем противоправным действиям, которые были произведены или будут. И я хочу успокоить харьковчан, что такого всегда не будет. Настанут лучшие времена", - подытожил политик.

Напомним, в начале апреля в Харькове начали выпускать печатное издание "Время Добкина". При раздаче первого выпуска издания неизвестные в центре города напали на волонтеров, которые раздавали "Время Добкина" и облили их зеленкой.

В ночь на 20 апреля с интервалом в 7 минут были сожжены два автомобиля сотрудников издания "Время Добкина", а также провокаторы принесли к подъезду жилого дома похоронные венки, а стену изуродовали надписью с угрозами.

Во "Времени Добкина" уверены, что поджоги машин связаны с систематическими провокациями в адрес издания со стороны политических оппонентов. А данные преступные действия расценивают как угрозу, запугивание и препятствование выполнению своих профессиональных обязанностей.

21 апреля под стенами Харьковского горсовета сотрудники издания провели акцию протеста, а похоронные венки вернули временному руководству Харькова.