Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко упало

Больше всего новых заражений в Днепропетровской области (676)

Больше всего новых заражений в Днепропетровской области (676)

Фото: из открытых источников

В Украине за 25 апреля COVID-19 диагностировали у 5 062 человек, был госпитализирован 2 061 больной, зафиксировано 195 летальных случаев, 6910 человек выздоровели.

Как передает RegioNews об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

5 062 новых случая COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 апреля. В частности, заболели 221 ребенок и 54 медработника", - сообщил министр.

Было осуществлено тестирований за сутки – 25 248 (в частности методом ПЦР-15 379, методом ИФА-2 853, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 7 016).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 030 333 человека;

выздоровело - 1 579 438 человек;

летальных исходов - 42 518;

проведено ПЦР-тестирований - 9 256 290.

Напомним, в Украине за 24 апреля COVID-19 диагностировали у 7930 человек, было госпитализировано 3 688 человек, зафиксировано 231 летальный случай.