На Пасху в некоторых регионах запретят праздничные богослужения: что известно
В регионах с "красным" уровнем карантинных ограничений полностью запретят массовые празднования на Пасху.
Как передает RegioNews, об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире "Украина 24".
"Что касается праздников. Мы сегодня провели рейд по всем церквам и увидели, что не соблюдаются никакие противоэпидемические правила в соответствии с договоренностью, заключенной в четверг и пятницу. Было большое скопление людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима при проведении богослужений. Поэтому на пасхальные будем проводить дополнительные меры, устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов", - рассказал чиновник.
По его словам, праздничные богослужения на Пасху запретят в некоторых зонах.
Что касается перехода в разных регионах в разные зоны, то в красных зонах такие праздники будут полностью запрещены как массовые мероприятия. Но поскольку идет уменьшение заболеваемости по ряду регионов, то они будут, но с определенными ограничениями", - отметил чиновник.
Рубан также отметил, что прежде всего предусмотрены штрафы для граждан, которые не соблюдают правила безопасности, - это 170 грн и 220 грн.
Что касается церквей, действительно, там есть администрация, субъект, который организовывает мероприятия, штрафные санкции будут налагаться на них. Этого не хотелось бы делать, с каждой администрацией обсуждался план действий и меры, которые будут, и мы будем только ужесточать в Киеве такие меры", - добавил Рубан.
Ранее сообщалось, что на Пасху церкви не будут закрывать из-за карантина, однако верующим, которые пожелают посетить богослужения, придется соблюдать определенные карантинные ограничения.