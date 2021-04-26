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На Пасху в некоторых регионах запретят праздничные богослужения: что известно
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26 апреля 2021, 10:14 91

На Пасху в некоторых регионах запретят праздничные богослужения: что известно

26 апреля 2021, 10:14 91
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Противоэпидемические правила в церквях не соблюдаются, считают в Госпродпотребслужбе
Противоэпидемические правила в церквях не соблюдаются, считают в Госпродпотребслужбе
Фото: из открытых источников
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В регионах с "красным" уровнем карантинных ограничений полностью запретят массовые празднования на Пасху.

Как передает RegioNews, об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан в эфире "Украина 24".

"Что касается праздников. Мы сегодня провели рейд по всем церквам и увидели, что не соблюдаются никакие противоэпидемические правила в соответствии с договоренностью, заключенной в четверг и пятницу. Было большое скопление людей, отсутствие дистанции, отсутствие масочного режима при проведении богослужений. Поэтому на пасхальные будем проводить дополнительные меры, устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов", - рассказал чиновник.

По его словам, праздничные богослужения на Пасху запретят в некоторых зонах.

Что касается перехода в разных регионах в разные зоны, то в красных зонах такие праздники будут полностью запрещены как массовые мероприятия. Но поскольку идет уменьшение заболеваемости по ряду регионов, то они будут, но с определенными ограничениями", - отметил чиновник.

Рубан также отметил, что прежде всего предусмотрены штрафы для граждан, которые не соблюдают правила безопасности, - это 170 грн и 220 грн.

Что касается церквей, действительно, там есть администрация, субъект, который организовывает мероприятия, штрафные санкции будут налагаться на них. Этого не хотелось бы делать, с каждой администрацией обсуждался план действий и меры, которые будут, и мы будем только ужесточать в Киеве такие меры", - добавил Рубан.

Ранее сообщалось, что на Пасху церкви не будут закрывать из-за карантина, однако верующим, которые пожелают посетить богослужения, придется соблюдать определенные карантинные ограничения.

карантин праздник Пасха локдаун Олег Рубан

 
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