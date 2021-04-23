В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и застрял на магазине
Пока неизвестно, было ли это самоубийство
Пока неизвестно, было ли это самоубийство
В Киеве в Соломенском районе мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.
ЧП произошло на Кудряшова, 5.
"Мужчина выпрыгнул с 8 этажа и завис на козырьке магазина", – говорится в сообщении.
Причина самоубийства и было ли это самоубийство пока неизвестно.
Детали установит следствие. На месте работают полиция," скорая помощь" и СОГ.
Напомним, что на Закарпатье покончила с собой 13-летняя девушка.
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