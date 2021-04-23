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23 апреля 2021, 17:40 2906

В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и застрял на магазине

23 апреля 2021, 17:40 2906
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Пока неизвестно, было ли это самоубийство
Пока неизвестно, было ли это самоубийство
Фото из открытых источников
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В Киеве в Соломенском районе мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua.

ЧП произошло на Кудряшова, 5.

"Мужчина выпрыгнул с 8 этажа и завис на козырьке магазина", – говорится в сообщении.

Причина самоубийства и было ли это самоубийство пока неизвестно.

Детали установит следствие. На месте работают полиция," скорая помощь" и СОГ.

Напомним, что на Закарпатье покончила с собой 13-летняя девушка.

Украина Киев полиция самоубийство Столица

 
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