В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки и застрял на магазине

Пока неизвестно, было ли это самоубийство

Пока неизвестно, было ли это самоубийство

Фото из открытых источников

В Киеве в Соломенском районе мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua. ЧП произошло на Кудряшова, 5. "Мужчина выпрыгнул с 8 этажа и завис на козырьке магазина", – говорится в сообщении. Причина самоубийства и было ли это самоубийство пока неизвестно. Детали установит следствие. На месте работают полиция," скорая помощь" и СОГ. Напомним, что на Закарпатье покончила с собой 13-летняя девушка.

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