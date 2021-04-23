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23 апреля 2021, 17:13 322

СБУ разоблачила масштабную схему хищения земель в Донецкой и Запорожской областях

23 апреля 2021, 17:13 322
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Чиновники Госгеокадастра вывели из государственной собственности десятки тысяч гектаров земли
Чиновники Госгеокадастра вывели из государственной собственности десятки тысяч гектаров земли
Фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, по которой топ-чиновники Госгеокадастра вывели из госсобственности более 20 тыс. га земельных участков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Схема была организована для работы с "элитными" земельными участками в Запорожской и Донецкой областях.

По данным следствия, злоумышленники оформляли свободные участки земли на подставных лиц, часть из которых даже не знала о схеме. При этом значительно завышались объемы разрешенных квот, когда в одни руки передавалось более 2 тыс. га.

По оперативным данным спецслужбы, по этой схеме в собственность подставных лиц переоформлены земельные участки общей площадью более 20 тысяч гектаров. Правоохранители провели более 40 обысков в 6 областях в подразделениях Госгеокадастра, офисных помещениях участников сделки и по местам их проживания", - говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье руководство Госгеокадастра организовало схему хищения земли. Злоумышленники вывели из государственной собственности 26 участков площадью почти 54 га.

СБУ хищение уголовное дело земля Госгеокадастр

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