ГБР задержало мошенницу, которая обещала "решить" вопрос в Минюсте за $160 тыс

Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

dbr.gov.ua

Работники Государственного бюро расследований задержали при получении денег адвоката, которая требовала у предпринимателя 160 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина решила обманом завладеть деньгами предпринимателя, который пытался вернуть 8 земельных участков. Ринише они были незаконно зарегистрированы на другое лицо.

Указанная женщина заверила предпринимателя в том, что за "вознаграждение" она сможет повлиять на Коллегию Министерства юстиции Украины по рассмотрению жалоб... для принятия положительного решения об отмене регистрационных действий и возвращения ему земельных участков", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что по законодательству, этот вопрос и так должен был решиться в пользу предпринимателя. Также правоохранители отмечают, что женщина действовала в сговоре с другими лицами, которых устанавливает следствие.

По этим фактам возбудили уголовное дело, в случае доказательства вины женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила масштабную схему хищения земель в Донецкой и Запорожской областях.