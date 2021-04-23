В Украину привезли партию вакцин AstraZeneca: теперь из Южной Кореи, а не Индии
Сегодня, 23 апреля, в аэропорт "Киев" доставили новую партию из 367 200 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca-SKBio, которую изготовили в Южной Корее. Вакцина прибыла в рамках программы COVAX.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Минздраве.
Сегодня Украина получила более 367 доз вакцины AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее в рамках глобальной инициативы COVAX", - говорится в сообщении.
Партия доставлена в Украину для вакцинации приоритетных групп, людей от 65 лет и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca согласно определенному интервалу между первой и второй вакцинацией.
Вакцина сразу будет распределена по регионам.
Напомним, что на днях Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca-SKBio для экстренного применения.