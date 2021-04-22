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22 апреля 2021, 17:55 197

Сотрудники СБУ задержали в Житомирской области агента ФСБ

22 апреля 2021, 17:55 197
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Он собирал информацию об украинских военных
Он собирал информацию об украинских военных
Фото: из открытых источников
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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали на территории Житомирской области агента ФСБ РФ. Местный житель за деньги собирал разведывательные данные о воинских частях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Украинская спецслужба узнала, что российские кураторы ставили задачу агенту провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководстве военных подразделений, включая компрометирующие данные, а также установить места проживания военнослужащих.

Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию отработанными электронным каналам ", - говорится в сообщении.

СБУ провела обыск дома у агента и изъяла средства связи с представителями ФСБ РФ.

Злоумышленник признал факт сотрудничества с вражеской спецслужбой и теперь дает показания о своей деятельности.

Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила двух организаторов псевдореферендума, также оперативники обнаружили 10 боевиков.

СБУ ФСБ РФ задержание агентурная сеть Житомирская область

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