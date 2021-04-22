Сотрудники СБУ задержали в Житомирской области агента ФСБ
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали на территории Житомирской области агента ФСБ РФ. Местный житель за деньги собирал разведывательные данные о воинских частях.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Украинская спецслужба узнала, что российские кураторы ставили задачу агенту провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководстве военных подразделений, включая компрометирующие данные, а также установить места проживания военнослужащих.
Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию отработанными электронным каналам ", - говорится в сообщении.
СБУ провела обыск дома у агента и изъяла средства связи с представителями ФСБ РФ.
Злоумышленник признал факт сотрудничества с вражеской спецслужбой и теперь дает показания о своей деятельности.
Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия", - добавили в СБУ.
Напомним, СБУ разоблачила двух организаторов псевдореферендума, также оперативники обнаружили 10 боевиков.