На Харьковщине задержали банду "черных риелторов": убивали людей ради наживы

Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы

Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы

Фото: Нацполиция

На Харьковщине правоохранители провели спецоперацию для задержания банды "черных риэлторов", которые находили среди жителей области одиноких или малообеспеченных людей, лишали их свободы, осуществляли незаконное завладение их имуществом на основании поддельных документов, а затем ликвидировали своих жертв.

Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция области.

Установлено, что в начале 2019 года в Харькове организовалась группа лиц с целью незаконного обогащения. Лидер группы - местный житель, 1984 года рождения. Среди его сообщников - пятеро мужчин и три женщины.

Схема злоумышленников заключалась в мошенническом завладении недвижимым имуществом и последующем умышленном убийстве его владельцев. В качестве жертв выбирали наркозависимых граждан и лиц пожилого возраста. Для махинаций с имуществом использовались поддельные доверенности, согласно которым потерпевшие предоставляли право распоряжаться имуществом членам преступной организации, или же злоумышленники получали такое право по поддельным паспортам пострадавших граждан.

Несколько разоблаченных правоохранителями эпизодов преступной деятельности фигурантов:

человек умер, а после его смерти оформлялся договор продажи жилья;

тело другого человека, которого сообщники длительное время спаивали, было найдено вблизи водоема;

еще одного мужчину обманом вывезли из квартиры в дом в селе, где содержали и подливали к спиртному вещество, которые должно было спровоцировать остановку сердца. В настоящее время, после эксгумации тела, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти;

квартиру харьковчанки продали по фальшивым документам, женщину против воли держали на территории домовладения, где в дальнейшем ее избили, задушили и закопали на приусадебном участке.

Правоохранители установили, что банде "черных риелторов" способствовал сотрудник одного из отделов харьковской полиции. 35-летнего сотрудника полиции задержали. Также были задержаны двое соорганизаторов и шестеро участников преступной группировки. Восьмерым фигурантам вручили подозрения.

Напомним, на Харьковщине СБУ задержала автобусы с "титушками", более 60 злоумышленников хотели дестабилизировать ситуацию и создать "картинку для росСМИ".