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22 апреля 2021, 12:41 8

Украина возьмет миллиардный кредит на закупку COVID-вакцин

22 апреля 2021, 12:41 8
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Бороться с коронавирусом планируют за счет денег международных кредиторов
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения предлагает взять в долг у Международного банка реконструкции и развития кредит в размере 2,5 млрд гривен для борьбы с COVID-19. Деньги пойдут также и на закупку вакцин.

Как передает RegioNews, об этом сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова во время брифинга.

Украинская система здравоохранения дополнительно получит 2,5 млрд грн от Международного банка реконструкции и развития. Вчера Кабмин согласовал предложенное Минздравом соглашение о займе в рамках проекта экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", - сказала она.

Отмечается, что данным документом предусмотрены средства для закупки вакцины от COVID-19 на сумму около 840 млн грн.

Дополнительно соглашением предусмотрены логистика, закупка оборудования для холодовых цепочек и секвенирования штаммов происхождения вируса, а также проведение тренингов по утилизации отходов. Около 900 млн грн получит общий фонд госбюджета за выполнение DLI-показателей", - добавила она.

Напомним, в Раде признали, что в Украине провалилась кампания по вакцинации против коронавируса.

коронавирус деньги бюджет кредит Минздрав вакцинация

 
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