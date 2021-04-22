На Черниговщине пасхальные службы пройдут на улице

Полиция также будет работать в усиленном режиме

Полиция также будет работать в усиленном режиме

Фото из открытых источников

В Черниговской области все массовые мероприятия во время празднования Вербного воскресенья, Пасхи и поминальных дней будут проходить на улице.

Об этом рассказали в полиции Черниговщины, пишет RegioNews.

"Сейчас между полицией, властью и религиозными учреждениями достигнуты договоренности, что службы будут проводиться на улице. На площадках возле культовых сооружений будет сделана разметка для соблюдения дистанции между людьми, а на местном телевидении можно будет посмотреть прямую трансляцию мероприятий", - рассказали в полиции Черниговщины.

Отмечается, что будет увеличено количество богослужений и освящений и будут привлекаться волонтеры, которые будут следить за соблюдением карантинных ограничений.

Проведение служб запланировано в 480 культовых сооружениях области. Сейчас Черниговщина входит в "красную" зону, поэтому полиция призывает религиозную общину соблюдать карантинные ограничения.

Ранее мэр Чернигова заявил, что в Чернигове ограничения "красной” зоны не дают результата.