На Черниговщине пасхальные службы пройдут на улице
В Черниговской области все массовые мероприятия во время празднования Вербного воскресенья, Пасхи и поминальных дней будут проходить на улице.
Об этом рассказали в полиции Черниговщины, пишет RegioNews.
"Сейчас между полицией, властью и религиозными учреждениями достигнуты договоренности, что службы будут проводиться на улице. На площадках возле культовых сооружений будет сделана разметка для соблюдения дистанции между людьми, а на местном телевидении можно будет посмотреть прямую трансляцию мероприятий", - рассказали в полиции Черниговщины.
Отмечается, что будет увеличено количество богослужений и освящений и будут привлекаться волонтеры, которые будут следить за соблюдением карантинных ограничений.
Проведение служб запланировано в 480 культовых сооружениях области. Сейчас Черниговщина входит в "красную" зону, поэтому полиция призывает религиозную общину соблюдать карантинные ограничения.
Ранее мэр Чернигова заявил, что в Чернигове ограничения "красной” зоны не дают результата.