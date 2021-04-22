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22 апреля 2021, 13:59 6

В Украину 23 апреля прибудет новая партия вакцин AstraZeneca

22 апреля 2021, 13:59 6
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Рixabay
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Очередная партия вакцины AstraZeneca будет доставлена в Украину завтра утром. Ее доставят в киевский аэропорт"Жуляны".

Как передает RegioNews, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Поставили нам слот самолета на завтра на 8:45 утра, она будет уже в аэропорту "Жуляны". Сразу она будет распределена по регионам. Она идет на нашу общую программу вакцинации в кабинетах прививки, согласно с теми этапами вакцинации, которые идут - люди старше 60", - заявил Степанов.

Напомним, что на днях Минздрав Украины зарегистрировал вакцину AstraZeneca-SKBio для экстренного применения.

коронавирус Украина вакцина Максим Степанов вакцинация

 
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