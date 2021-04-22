В Украину 23 апреля прибудет новая партия вакцин AstraZeneca

Как передает RegioNews, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Поставили нам слот самолета на завтра на 8:45 утра, она будет уже в аэропорту "Жуляны". Сразу она будет распределена по регионам. Она идет на нашу общую программу вакцинации в кабинетах прививки, согласно с теми этапами вакцинации, которые идут - люди старше 60", - заявил Степанов.