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Ранения не совместимые с жизнью: на Донбассе погиб еще один защитник Украины
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19 апреля 2021, 08:11 21

Ранения не совместимые с жизнью: на Донбассе погиб еще один защитник Украины

19 апреля 2021, 08:11 21
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Кроме того, еще один военнослужащий получил осколочное ранение
Кроме того, еще один военнослужащий получил осколочное ранение
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ. Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, неподалеку от поселка Водяное, что на Донбассе, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - сообщают в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 19 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, недалеко от поселка Южное, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок. Возле Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцев враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Напомним, сутками ранее зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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