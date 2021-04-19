В Украине 6 тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине и Днепропетровщине

За прошедшие сутки в больницы попали 2387 человек

За прошедшие сутки в больницы попали 2387 человек

Фото: из открытых источников

В Украине за 18 апреля COVID-19 обнаружили у 6506 человек, зафиксировано 214 летальных случаев, госпитализировали 2387 больных, 5598 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

6506 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 19 апреля. Среди заболевших - 253 ребенка и 98 медработников", - сообщил министр.

За прошедшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и городе Киев (447).

Было осуществлено тестирований за сутки - 27 488 (в том числе методом ПЦР - 15 811, методом ИФА - 4037, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 7640).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 953 016 человек;

выздоровели - 1 487 677 человек;

летальных исходов - 40 000;

проведено ПЦР-тестов - 8 958 482.

Напомним, сутками ранее зафиксировано 10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.