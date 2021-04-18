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18 апреля 2021, 11:27 3

За сутки в Украине сделали более трех тысяч прививок от коронавируса

18 апреля 2021, 11:27 3
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Две дозы вакцины получило 5 человек
Фото из открытых источников
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За сутки 17 апреля 2021 года в Украине привито против COVID-19 3 333 человека.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

В Украине 449 194 человека привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 449 192 человека, завершили вакцинацию – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу заграницей).

Количество прививок в регионах за сутки:

  • г. Киев – 186 прививок;
  • Винницкая область – 45 прививок;
  • Волынская область – 133 прививки;
  • Днепропетровская область – 284 прививки;
  • Донецкая область – 620 прививок;
  • Житомирская область – 36 прививок;
  • Закарпатская – 24 прививках;
  • Запорожская область – 56 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 94 прививки;
  • Киевская область – 223 прививки;
  • Кировоградская область – 29 прививок;
  • Луганская область – 50 прививок;
  • Львовская область – 401 прививки;
  • Николаевская область – 48 прививок;
  • Одесская область – 381 прививки;
  • Полтавская область – 76 прививок;
  • Ровенская область – 78 прививок;
  • Сумская область – 15 прививок;
  • Тернопольская область – 58 прививок;
  • Харьковская область – 50 прививок;
  • Херсонская область – 56 прививок;
  • Хмельницкая область – 196 прививок;
  • Черкасская область – 27 прививок;
  • Черновицкая область – 145 прививок;
  • Черниговская область – 22 прививки.

Прививки проводилось 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 пунктами прививки.

По состоянию на 17 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 230 человек.

Напомним, 16 апреля во Львовской области скончался мужчина в возрасте 63 года, накануне вакцинировался препаратом от COVID-19 AstraZeneca/Covishield.

коронавирус прививка вакцина вакцинация Украина

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