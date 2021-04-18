За сутки в Украине сделали более трех тысяч прививок от коронавируса
Две дозы вакцины получило 5 человек
Две дозы вакцины получило 5 человек
За сутки 17 апреля 2021 года в Украине привито против COVID-19 3 333 человека.
Об этом сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
В Украине 449 194 человека привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 449 192 человека, завершили вакцинацию – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу заграницей).
Количество прививок в регионах за сутки:
- г. Киев – 186 прививок;
- Винницкая область – 45 прививок;
- Волынская область – 133 прививки;
- Днепропетровская область – 284 прививки;
- Донецкая область – 620 прививок;
- Житомирская область – 36 прививок;
- Закарпатская – 24 прививках;
- Запорожская область – 56 прививок;
- Ивано-Франковская область – 94 прививки;
- Киевская область – 223 прививки;
- Кировоградская область – 29 прививок;
- Луганская область – 50 прививок;
- Львовская область – 401 прививки;
- Николаевская область – 48 прививок;
- Одесская область – 381 прививки;
- Полтавская область – 76 прививок;
- Ровенская область – 78 прививок;
- Сумская область – 15 прививок;
- Тернопольская область – 58 прививок;
- Харьковская область – 50 прививок;
- Херсонская область – 56 прививок;
- Хмельницкая область – 196 прививок;
- Черкасская область – 27 прививок;
- Черновицкая область – 145 прививок;
- Черниговская область – 22 прививки.
Прививки проводилось 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 пунктами прививки.
По состоянию на 17 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 230 человек.
Напомним, 16 апреля во Львовской области скончался мужчина в возрасте 63 года, накануне вакцинировался препаратом от COVID-19 AstraZeneca/Covishield.
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