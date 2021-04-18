За сутки в Украине сделали более трех тысяч прививок от коронавируса

Две дозы вакцины получило 5 человек

Две дозы вакцины получило 5 человек

Фото из открытых источников

За сутки 17 апреля 2021 года в Украине привито против COVID-19 3 333 человека.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

В Украине 449 194 человека привито от начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 449 192 человека, завершили вакцинацию – 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу заграницей).

Количество прививок в регионах за сутки:

г. Киев – 186 прививок;

Винницкая область – 45 прививок;

Волынская область – 133 прививки;

Днепропетровская область – 284 прививки;

Донецкая область – 620 прививок;

Житомирская область – 36 прививок;

Закарпатская – 24 прививках;

Запорожская область – 56 прививок;

Ивано-Франковская область – 94 прививки;

Киевская область – 223 прививки;

Кировоградская область – 29 прививок;

Луганская область – 50 прививок;

Львовская область – 401 прививки;

Николаевская область – 48 прививок;

Одесская область – 381 прививки;

Полтавская область – 76 прививок;

Ровенская область – 78 прививок;

Сумская область – 15 прививок;

Тернопольская область – 58 прививок;

Харьковская область – 50 прививок;

Херсонская область – 56 прививок;

Хмельницкая область – 196 прививок;

Черкасская область – 27 прививок;

Черновицкая область – 145 прививок;

Черниговская область – 22 прививки.

Прививки проводилось 120 мобильными бригадами по иммунизации и 102 пунктами прививки.

По состоянию на 17 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 466 230 человек.

Напомним, 16 апреля во Львовской области скончался мужчина в возрасте 63 года, накануне вакцинировался препаратом от COVID-19 AstraZeneca/Covishield.