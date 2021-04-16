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16 апреля 2021, 11:19 7

Авария поезда "Интерсити": расследование завершили, шестеро чиновников будут уволены

16 апреля 2021, 11:19 7
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В "Укрзализныце" назвали официальную причину схода поезда с рельсов
В "Укрзализныце" назвали официальную причину схода поезда с рельсов
Фото: Ukrzaliznytsia
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Причиной аварии поезда "Интерсити", следовавшего из Киева в Запорожье 29 марта, были грубые нарушения в содержании верхнего строения пути. Из-за служебной халатности уволят 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба кормпании, передает RegioNews.

По итогам расследования было установлено, что причиной транспортного происшествия является несоблюдение ответственными руководителями действующих в путевом хозяйстве требований нормативных документов, инструкций в части безопасной организации и выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Еще одной причиной аварии стало неприятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.

В "Укрзализныце" приняли решение об увольнении:

  • первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути";
  • начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути";
  • мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути;
  • старшего мастера;
  • бригадира структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

Кроме этого, за нарушение должностных обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре", - добавили в компании.

Также завершается процесс расчетов убытков аварии поезда, будет подготовлен претенциозный материал с целью дальнейшего возмещения виновными допущенных убытков.

Также по факту схода вагонов поезда с рельсов Национальная полиция возбудила уголовное дело.

Напомним 29 марта под Запорожьем с рельсов сошел поезд Интерсити. Шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции.

Впоследствии названа предварительная причина инцидента. Вечером того же дня "Укрзализныця" возобновила движение поездов между Запорожьем и Днепром.

Укрзализныця поезд расследование авария катастрофа

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