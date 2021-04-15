В Житомире водитель разбил ограду детсада и убежал

Теперь его разыскивает полиция

Теперь его разыскивает полиция

Фото из открытых источников

В Житомире водитель ночью снес забор детского сада и скрылся с места преступления.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения - на ролике видно, как водитель на дороге пытается развернуться, но не справляется с управлением и въезжает в забор детского сада. От удара бетонный забор падает. Мужчина скрылся с места происшествия.

Внимание, разыскиваем свидетелей ДТП! Отдел розыска и обработки материалов ДТП управления патрульной полиции в Житомирской области разыскивает автомобиль, который подозревается в совершении ДТП с уїздом, что произошла 13 апреля 2021 года на улице Крошенский. В связи с этим, обращаемся с просьбой к гражданам, которые имеют любую информацию о данном дорожно-транспортном происшествии или месте нахождения разыскиваемого транспортного средства, сообщить по номеру 102. #ПорядокЦеТи #ДТП Posted by Патрульная полиция Житомирской области on Thursday, April 15, 2021

В настоящее время полиция разыскивает преступника, чтобы тот возместил убытки, причиненные дошкольному учреждению.

Напомним, на Николаевщине грузовик почты столкнулся с микроавтобусом, один водитель погиб.