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15 апреля 2021, 21:58 5

ДТП с украинцами в Польше: из больниц выписали всех пострадавших

15 апреля 2021, 21:58 5
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Две аварии с участием украинских автобусов произошли 6 и 22 марта
Две аварии с участием украинских автобусов произошли 6 и 22 марта
Фото: из открытых источников
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В Польше выписали последних двух украинок, которые пострадали в результате аварий автобусов, и находились в больнице города Перемышль.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка, передает RegioNews.

Обеих гражданок Украины уже выписали из больницы", - рассказал Павлюк.

Он отметил, 28-летняя девушка, пострадавшая в ДТП 6 марта, сейчас проходит реабилитацию в одном из центров под Варшавой.

Еще одна женщина в возрасте 74 лет, пострадавшая в аварии автобуса 22 марта, вернулась к своей семье в городе Вроцлав.

Напомним, 6 марта примерно на том же месте, вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

22 марта в Польше в ДТП попал автобус с украинцами. Авария произошла на том же месте, где 6 марта предыдущий разбился автобус с украинцами.

автобус ДТП Польша больницы авария пациенты

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