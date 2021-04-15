ДТП с украинцами в Польше: из больниц выписали всех пострадавших

Две аварии с участием украинских автобусов произошли 6 и 22 марта

Две аварии с участием украинских автобусов произошли 6 и 22 марта

Фото: из открытых источников

В Польше выписали последних двух украинок, которые пострадали в результате аварий автобусов, и находились в больнице города Перемышль.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка, передает RegioNews.

Обеих гражданок Украины уже выписали из больницы", - рассказал Павлюк.

Он отметил, 28-летняя девушка, пострадавшая в ДТП 6 марта, сейчас проходит реабилитацию в одном из центров под Варшавой.

Еще одна женщина в возрасте 74 лет, пострадавшая в аварии автобуса 22 марта, вернулась к своей семье в городе Вроцлав.

Напомним, 6 марта примерно на том же месте, вблизи пограничного пункта пропуска "Корчова-Краковец" автобус Познань-Херсон" попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек, а 35 человек попали в больницы. Всего в автобусе было 57 украинцев.

22 марта в Польше в ДТП попал автобус с украинцами. Авария произошла на том же месте, где 6 марта предыдущий разбился автобус с украинцами.