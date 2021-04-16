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16 апреля 2021, 10:12 2550

Авария под Харьковом: один человек погиб, трое госпитализированы

16 апреля 2021, 10:12 2550
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Трое мужчин получили травмы средней тяжести
Трое мужчин получили травмы средней тяжести
Фото: ГСЧС
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В Чугуевском районе Харьковской области столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и Renault. В результате ДТП погиб 19-летний водитель ВАЗ, еще трое мужчин - второй водитель и пассажиры обеих машин были госпитализированы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, передает RegioNews.

На номер "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 544-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе Харьковской области. Столкнулись 2 легковых автомобиля: ВАЗ-2106 и Renault Logan", - говорится в сообщении.

В результате столкновения погиб водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 2002 г.н. Еще три человека (пассажир ВАЗ, водитель и пассажир Renault) получили травмы средней тяжести. Бригадой скорой медицинской помощи они были госпитализированы в 4-ю больницу города Харькова.

Для извлечения тела погибшего водителя к месту происшествия были вызваны спасатели на автомобиле САРМ.

Напомним, на Николаевщине грузовик почты столкнулась с микроавтобусом, один водитель погиб.

госпитализация ДТП происшествия авария область

 
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