Авария под Харьковом: один человек погиб, трое госпитализированы
В Чугуевском районе Харьковской области столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и Renault. В результате ДТП погиб 19-летний водитель ВАЗ, еще трое мужчин - второй водитель и пассажиры обеих машин были госпитализированы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, передает RegioNews.
На номер "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 544-м километре трассы Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе Харьковской области. Столкнулись 2 легковых автомобиля: ВАЗ-2106 и Renault Logan", - говорится в сообщении.
В результате столкновения погиб водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 2002 г.н. Еще три человека (пассажир ВАЗ, водитель и пассажир Renault) получили травмы средней тяжести. Бригадой скорой медицинской помощи они были госпитализированы в 4-ю больницу города Харькова.
Для извлечения тела погибшего водителя к месту происшествия были вызваны спасатели на автомобиле САРМ.
Напомним, на Николаевщине грузовик почты столкнулась с микроавтобусом, один водитель погиб.