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31 марта 2021, 13:48 6

Кличко сказал, когда в Киеве завершится отопительный сезон

31 марта 2021, 13:48 6
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Планируется отключать отопление с 5 апреля
Планируется отключать отопление с 5 апреля
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Отопление в Киеве начнут отключать с 5 апреля 2021 года. По прогнозу синоптиков, температура воздуха будет повышаться.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал на брифинге, который транслировался в Youtube, пишет RegioNews.

"Хочу сообщить, что с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения в системе, что является одной из крупнейших в Европе, городу нужно примерно 5 дней", - сказал Кличко.

По прогнозу синоптиков, уже с этой недели среднесуточная температура выше +8 градусов по Цельсию. Когда, по нормативам, городские службы могут отключить отопление.

"Впрочем, социальные объекты – больницы, детские сады и школы - пока будут получать тепло. И отключать их будем только по заявкам руководителей учреждений", - сказал Виталий Кличко.

Напомним, ранее СБУ в Луганской области разоблачила сделку с отоплением школ и больниц.

погода Украина Киев отопление Кличко Виталий

 
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