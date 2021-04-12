В Минздраве назвали области с критической ситуацией в COVID-больницах

Самый высокий показатель госпитализаций в Хмельницкой области

Самый высокий показатель госпитализаций в Хмельницкой области

Рixabay

Министерство здравоохранения обнародовало новое распределение карантинных зон и загруженность коек в больницах.

Согласно данным Минздрава, показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 20 областях и в Киеве, на красном уровне находятся столица и 11 областей, пишет RegioNews.

Показатель госпитализаций выше определен в 60 на 100 тыс. населения в 20 регионах: Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

В Киеве этот показатель по состоянию на 11 апреля составляет 97,6. Занятость коек с кислородом в Киеве по состоянию на 11 апреля при определенном показателе 65% - 83,4%.

Самый высокий показатель госпитализаций в Хмельницкой области - 128,9 на 100 тыс. населения, Житомирской - 101,0, Черниговской - 99,1, Николаевской – 98,7.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, кроме Киева, в Львовской области – 77,8%, Киевской – 76,7%, Николаевской – 76,4%, Одесской – 75,6%, Хмельницкой – 70,8%, Житомирской – 70% (при определенном показателе 65%).

Напомним, что в Украине после выходных количество новых инфицированных резко упала.