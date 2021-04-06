Заполненность COVID-кроватей превышает норму в Киеве и 7 регионах - Минздрав

В большинстве областей превышает норму также уровень госпитализаций

В большинстве областей превышает норму также уровень госпитализаций

Фото: из открытых источников

В Киеве и еще семи регионах загруженность больничных коек с кислородом для пациентов превышает норму.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

В частности, в Киеве наблюдаются наибольшие проблемы с загруженностью коек с кислородом, этот показатель составляет 84,7% при норме 65%.

Также загруженность COVID-кроватей выше нормы в Житомирской (75,9%), Киевской (79,6%), Львовской (75,1%), Николаевской (73,6%), Одесской (71%), Сумской (68, 8%) и Хмельницкой (68,2%) областях.

В целом в Украине уровень госпитализаций превышен в 22 из 25 областей, менее 60 на 100 тысяч населения этот показатель только в Кировоградской (40,7), Луганской (54,1) и Херсонской (47,3) областях.

По состоянию на 6 апреля в "красной" зоне продолжают находиться 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Херсонская область является единственной "желтой". Остальные регионы находятся в "оранжевой" зоне карантина.

Напомним, в Украине за сутки от COVID вакцинировались почти 13 тысяч украинцев.